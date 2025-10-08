MUCCが12月10日、ニュー・シングル「Never Evergreen」をリリースする。これに合わせて最新ビジュアルが公開となった。最新ビジュアルは、カジュアルな衣装をまとったメンバーと荘厳さを感じさせる木立のコントラストが印象的な仕上がり。タイトルの“Evergreen”という言葉と、木立に紛れる緑の葉との関連性を感じさせる。新しい衣装は本日渋谷Spotify O-EASTで開催される＜Love Together EXTRA＞でライヴ初披露されるとのことだ