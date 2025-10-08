島根県アンテナショップ「日比谷しまね館」(東京都千代田区)は11月8日・9日、フィンランド出身の"パフェタリアン"ラウラ・コピロウさんと島根県出雲市のフラワー&パティスリー「Grand Chainon」によるコラボレーションイベントを開催する。「Derniers Feuilles Rose」限定パフェコース(6,000円)年間500本以上のパフェを食べ歩くパフェタリアンとして活動する、ラウラ・コピロウさん。現在47都道府県のパフェ制覇プロジェクトを