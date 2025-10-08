ワールドシリーズ連覇を目指してポストシーズンに臨んでいるドジャースだが、今オフの補強プランが早くも浮上している。米メディア『ブリーチャー・レポート』は、ターゲットとしてスティーブン・クワン外野手（ガーディアンズ）を予想。今夏のトレード期限でも噂にのぼった“安打製造機”獲得へ向けて、再アタックを行うと伝えた。 ■夏のトレード期限