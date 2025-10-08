Paleduskが、粗品をフィーチャーした「NO WAY!! feat. 粗品」をリリースした。Paleduskと粗品はこれまで対バン経験もあり、お互いにリスペクトし合う者同士として今回のコラボレーションが実現した。本楽曲は、自分のやりたい事を究める為に突っ走っていくという歌詞がストレートに響く、ロックンロールとラウドロックがハイブリッドされた、進化し続けるPaleduskの新境地とも言える1曲となっている。また、11月5日にはシングル「I