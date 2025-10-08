パリ五輪女子レスリング76キログラム級金メダリストの鏡優翔（24）が8日までの自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドを楽しむ様子を投稿した。鏡は「Disneyland」と記して投稿。写真では東京ディズニーランドでカチューシャを着用して笑顔で楽しむ様子を公開した。ネットでは「素敵な笑顔！」「めっちゃ可愛い」「笑顔に癒やされる」「世界最強タックルの鬼ミッキー」などの声が上がった。