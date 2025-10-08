“MUSIC THEME PARK” をコンセプトにエンターテインメントを追求するBabyKingdomが、10月8日に新アトラクション「ALPHA来夜/ヒラケゴマ」を発表した。本作のテーマは、『千夜一夜物語』。エスニックなリズム、演劇的な曲構成で、ドラマチックな一曲に仕上がっている。キャッチーなカップリング曲とあわせても、これまであるようでなかった新たなアトラクションに、またも度肝を抜かれることとなった。◆◆◆─