熊本県警のメールサーバが、おととい（10月6日）、海外から不正にアクセスされ、国内外に約12万件のメールが送信されていたことがわかりました。 県警によりますと、おととい午後5時15分ごろ、メールが外部に送れないことに県警本部の職員が気付いてアクセス履歴などを調べたところ、午前4時45分ごろから12時間以上、海外の数か国から不正にアクセスされていたことが分かったということです。 この不正