8日（水）は、伊豆諸島では暴風や高波の特別警報が発表される可能性があります。家屋が倒壊するほどの猛烈な風に厳重警戒が必要です。【8日（水）の天気】非常に強い勢力の台風22号は日本の南を北上中で、夜遅く〜翌朝にかけて伊豆諸島南部に最も接近する見込みです。伊豆諸島では夜間の大雨となり、翌未明〜昼前には線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。また、家屋が倒壊するほどの猛烈な風が予