「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が8日、自身のインスタグラムを更新し、オフショルダーのラグジュアリーなワンピース姿で夜景がきれいなテラス席を満喫する姿を公開した。【写真】まるでボンドガール！170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音のワンピース姿過去のスタイル抜群水着姿も170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。先日