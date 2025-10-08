¸µNHK¿¦°÷¤Ç¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡Ê32¡Ë¤¬¡¢7ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖAbema Prime¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬½¢Ç¤¸å¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¡¢À¯¼£²È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤ÇÁ´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤­¤ãÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤Ã¤Æº£¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯