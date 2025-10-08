第１子妊娠中のタレント・まつきりなが、マタニティーフォトを公開した。８日にインスタグラムを更新し「臨月になりました」と題して投稿。「マタニティフォトを当初撮るつもりがなかったけれど、初めての妊娠という人生の節目に、こうして撮影する機会をプレゼントしていただけて、思い出に残しておいてよかった…！とデータをいただけて思いました」と大満足。「式を挙げる予定も今の所特に考えていなかったけど、今回可愛