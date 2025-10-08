【モデルプレス＝2025/10/08】女優の桃井かおりが10月7日、自身のInstagramを更新。手作りのおでんを公開し、話題を呼んでいる。【写真】桃井かおり、椎茸入りの手作りおでん◆桃井かおり、椎茸入りのおでんを披露桃井は、椎茸や大根などが入った手作りおでんの写真を投稿。「おでん！作ったど〜う？」と、家庭的なおでんの写真を公開している。◆桃井かおりの投稿に反響この投稿にファンからは「これからの時期はおでんだよね」「