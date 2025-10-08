ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介、女優の川口春奈が８日、都内で行われた「＆ｂｅＨＡＩＲ」新商品・新ＣＭ発表会に出席した。２人は、この日から放映が始まった同ブランドの新ＣＭに出演しているが、撮影は別々に実施。佐久間は「バラエティーでもお会いしたことなかった」と初共演を喜ぶと、川口も「初めてお会いした感じは全くしない。明るくて気さくな方」と声を弾ませた。ブランドアンバサダーの佐久間は、新ＣＭで躍動