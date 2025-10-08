富士通陸上競技部は８日、男子マラソンで日本記録保持者の鈴木健吾（３０）が退部・退社することを発表した。２０２１年びわ湖毎日マラソンで２時間４分５６秒の日本記録を樹立。２２年オレゴン世界陸上は代表入りしたが、新型コロナウイルスに感染し、直前で欠場した。関係者によると、今後はプロランナーとして活動していくという。鈴木は同社を通じ「多くの葛藤や迷いがありましたが、自分自身と向き合い、自問自答を重ね