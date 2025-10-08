日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「ファン感謝祭パック」を10月8日から期間限定で発売しています。SNS「見たら食べたくなるよなぁ」同商品は、オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー、ビスケットがセットになったパック。価格は990円（以下税込み）で、各単品価格を合算した「積上げ価格」より520円お得になっています。同社は「KFC自慢のメニューをおトク