2025年10月16日発売の『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』人とポケモンの共存を目指す都市「ミアレシティ」を舞台にした、シリーズの“新たな挑戦作”として注目されています。このたび、ひと足先にプレイできる機会をいただきましたので、そのファーストインプレッションをレポートしていきます☆ 『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』先行プレイレポート