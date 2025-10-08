◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」はノックアウトステージの戦いがスタート。現地時間7日は1回戦2試合が行われました。グループB1位のウクライナは、グループC3位で「各組3位の成績上位4チーム」に入ったスペインと対戦。この1戦はスペインが勝利しましたグループAを2位通過した地元チリは、グループC2位通過のメキシコ相手に4失点で敗戦し、ベスト16で