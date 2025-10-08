高松東警察署 警察官などになりすまして香川県の高齢女性から現金約1100万円をだまし取ったとして高松東署は8日、マレーシア国籍で住居不定・無職の男（37）を詐欺の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は共謀して1月16日から香川県内の女性（72）に何者が警察官などになりすまして電話をかけ、「暴力団幹部の捜索であなた名義の通帳や携帯電話が見つかった」「銀行から下したお金の番号を確認して、お金の流