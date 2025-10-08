絵本作家・鈴木のりたけさんが描く『大ピンチずかん』は、こどもたちが日常で出会う“あるあるなピンチ”をユーモアたっぷりに切り取った人気作品。シリーズ累計270万部を突破した大ヒット絵本として、幅広い世代に愛されています。そんな『大ピンチずかん』の展覧会が全国を巡回し、この秋はよりいっそうパワーアップして東京・立川に、「大ピンチ展！プラス」として帰ってきました。早速isutaエディターが展示会に足を運んできた