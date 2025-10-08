巨人・山崎伊織投手が８日、川崎市のジャイアンツ球場室内練習場で調整を行い、頼もしい男と遭遇した。練習中の右腕が、その選手を見つけると表情に笑みが広がった。甲斐が室内練習場に姿を現した。そしていきなり「何しとんねん」といじられた。山崎は「ミーティングしてください（笑）」と笑顔でお願いしていた。甲斐は、８月に「右中指中手骨頭骨折」で戦列離脱をし、ファームで調整中。ＤｅＮＡとのＣＳファーストステー