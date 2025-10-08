フジテレビ系新ドラマ「新東京水上警察」が７日、スタートした。初回は、海上で切断された人の指が入った発泡スチロールが発見される。事件を疑う水上警察に、「次は自分が殺される」と訴えた老婆が登場。その老婆を演じた俳優にネットも驚きの声が上がった。切断された人の指が入った発泡スチロールを発見した水上警察は、発泡スチロールに記されたナンバーから、豊洲にある老人施設から出された発泡スチロールだと割り出す。