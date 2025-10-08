7日午前、諏訪郡富士見町で木の伐採作業をしていた80歳の男性が倒れてきた木にぶつかり死亡しました。事故があったのは富士見町にある富士見パノラマリゾートのマウンテンバイクコースです。7日午前11時半ごろコース整備のため茅野市の団体職員渡辺桂さん・80歳がチェーンソーを使って木の伐採作業をしていたところ倒れてきた木とぶつかりました。渡辺さんは富士見町内の病院に搬送されましたがおよ