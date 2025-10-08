会談に臨む立憲民主党の安住幹事長（右）と国民民主党の榛葉幹事長＝8日午前、国会立憲民主党の安住淳幹事長は8日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長と国会内で会談した。石破茂首相の後任を選ぶ首相指名選挙で、野田佳彦代表への投票にこだわらず候補を統一するための政策協議を打診し、榛葉氏は持ち帰った。榛葉氏は会合後、記者団に「異なった主義主張の政党と打算で一緒に行動を取ることは考えていない」と否定的な姿勢を示した