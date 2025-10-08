けさ、東京・江東区の運河で2隻の船が衝突し、男性1人が死亡したほか、4人がけがをしました。海上保安庁などが事故の詳しい状況を調べています。衝突した船には、傷やへこみが確認できるほか、ガラスも割れていて、周辺に飛び散っています。きょう午前7時ごろ、「船が衝突し、けが人が出ている」と119番通報がありました。海上保安庁などによりますと、江東区の豊洲運河で8人が乗った作業船と2人が乗った作業船が衝突したというこ