金融市場で「高市トレード」が鮮明になる中、円相場では円安が加速し、1ドル＝152円を突破しました。円相場は1ドル＝152円台に突入し、約8カ月ぶりの円安水準となっています。高市氏は景気を上向かせるため、金利を抑えてお金を借りやすくする環境が望ましいとして利上げに慎重だとされていて、条件が整えば利上げを進める姿勢の日銀との間で考えに隔たりがあるとも指摘されています。総裁就任後の会見で、高市氏が「金融政策で責