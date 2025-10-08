カープ選手がおすすめする飲食店にデイリースポーツ赤ヘル番記者が訪れてリポートするグルメ企画。今回は二俣翔一内野手がお薦めする「焼肉えんじゅ」（広島市中区十日市町）を紹介する。広島では外食をほとんどしない二俣が「ご褒美のような存在」とほれ込んでいる店で、今年７月にオープンしたばかり。初めて訪れたのはオープン直前で、知人の紹介で足を運んだところ、そのおいしさに感動。「お肉へのこだわりがすごい」と以