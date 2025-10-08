「家のある静岡に戻りたい。お金を貸してほしい」などと嘘を言って、面識のない人から金をだまし取った疑いで男が逮捕されました。高橋和也容疑者（37）は9月、東京のJR秋葉原駅近くで通りすがりの人に「家のある静岡に戻りたい。携帯も無くし帰る金もないのでお金を貸してほしい」などと嘘を言って、5万3000円をだまし取った疑いが持たれています。高橋容疑者は住民票などの身分証を見せた上で、自身の姿をスマホで撮らせて信用さ