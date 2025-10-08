メイプル超合金のカズレーザー（41）が8日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。自民党の高市早苗総裁が執行部を発足させたが、麻生太郎氏のカラーの強い人事となったことについてコメントした。自民党は7日の臨時総務会で、高市氏の総裁選出を受けて新執行部を正式に決定した。党最高顧問だった麻生太郎氏は、昨年9月に退任して約1年ぶりに副総裁に再登板。党4役は、麻生氏の義弟の鈴木俊一幹事長、