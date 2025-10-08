全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルは、10年ぶりに新シーズンの放送がスタートした『フィニアスとファーブ』より、ファンに人気のキャラクター“ミープ”が出演する新エピソード「ミープ物語：セントルイスのミープ」を日本初放送！これを記念し、ミープの出演回をまとめてお届けする特別編成「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」を10月13日（月・祝）に放送する。