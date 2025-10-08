弘南鉄道は、大鰐線を2028年4月1日から運休すると発表した。利用者の減少が経営に大きく影響を及ぼしていたが、青森県や沿線自治体の支援により運行を続けていた。今後の経営環境を見据え、大鰐線の運行継続が困難であると判断し、関係機関との協議の上で運休を決定した。大鰐線に代わる公共交通については、青森県主催の検討会議において調整が進められており、同社も協力していくとしている。