カンボジアで特殊詐欺のかけ子をしたとして日本人29人が逮捕された事件で、愛知県警が、指示役とみられる中国人の夫婦を逮捕しました。逮捕されたのは、埼玉県に住む中国籍の王少凡容疑者(33)と、妻のスン・ジアシュエン容疑者(22)です。警察によりますと、2人は今年5月、カンボジアの拠点から警察官などになりすまして知多市の男性(48)にウソの電話をかけ、現金500万円をだまし取った疑いが持たれています。2人は、拠点で