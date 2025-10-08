2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表は、10日にパラグアイ、14日にはブラジルとの親善試合に臨む。近年、森保一監督が率いるサムライブルーで1トップに君臨してきたのが、FW上田綺世だ。上田は法政大学から鹿島アントラーズ入りすると、Jリーグで大暴れし、2022年夏にベルギーへ移籍。2023年からはオランダの名門フェイエノールトでプレーしており、今シーズンはリーグ戦8試合で8ゴールと得点を量産している。そうしたなか