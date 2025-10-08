Snow Manの佐久間大介、俳優の川口春奈が8日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』の新商品・新CM発表会に参加した。【写真】キュートすぎ！そろって笑顔をみせる佐久間大介＆川口春奈佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。新商品に関連して自身の心の“ダメージケア”をしてくれるものは、とい