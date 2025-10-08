NTTドコモは、全国のドコモショップ2048店舗でAIを活用した「AIロールプレイングシステム」を導入した。店舗スタッフの育成効率の向上や応対品質の向上を目指す。 画面上のAIを相手に店内応対のロールプレイングが可能なシステム。ロールプレイング終了後には、AIが応対内容を採点してフィードバックを行う。録画と文字起こしもでき、育成担当者との振り返りもできる。新人向けに、応対の流れを