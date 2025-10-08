8日10時半、気象庁が緊急の記者会見を行い、非常に強い台風22号について警戒を呼びかけた。【映像】予想される台風の進路気象庁は冒頭「台風第22号は9日にかけて非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見通し。この影響で、伊豆諸島においては暴風、高波の特別警報を発表する可能性がある。これまでに経験したことのないような暴風、高波の恐れがある。最大級の警戒が必要な状況だ。一部の住家が倒壊するような猛烈な風が吹く見通