かっぱ寿司は2025年10月16日から、平日限定で16時まで提供する「かっぱのランチセット」の実施店舗を新たに49店舗拡大し、計142店舗で販売する。「かっぱのランチセット」は、販売時間を16時までに設定し、お昼を逃してしまった人や、午後のひと息に寿司を楽しみたい人から好評を得ている。寿司だけでなく、丼ものやラーメン、うどんなど、バラエティ豊かなメニューを税込690円〜のお手頃価格で取り揃えた。かっぱ寿司「かっぱのラ