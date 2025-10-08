アイドルグループ「最終未来少女」の元メンバー・藤咲凪（26）が8日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「zzz」と添えて、飛行機内と思われる場所での写真を掲載した藤咲。娘の横でリラックスした表情を浮かべた。藤咲は2023年8月にTBS「サンデージャポン」に生出演し、2児のシングルマザーと公表。現在は3歳と5歳の娘をもち“リアル推しの子”と話題になった。7月23日にアイドルグループ「最終未来少女」を