大阪大学の坂口志文特任教授が今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれたことを受け、共同研究を行っているイギリスの研究者からも祝福の声が上がっています。【映像】英研究者の祝福「彼の受賞は本当にうれしかったです。彼はノーベル賞に値する人です」（坂口氏と共同研究英バーミンガム大学イエ・トンウー教授、以下同）イギリスのバーミンガム大学では、坂口特任教授が発見した免疫反応の暴走を止めるブレーキ役の細胞「制