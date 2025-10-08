午前9時ごろ、岡山県新見市の神代小学校で「異臭がする」と消防に通報がありました。消防によりますと、当時、学校には教員と児童あわせて25人がいましたが、このうち児童9人と教員8人がのどや目の痛みなどを訴え、児童9人は病院に救急搬送されました。全員が軽症のもようだということです。消防が異臭の原因などを調べています。