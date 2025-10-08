長崎原爆の記憶を風化させまいと、 8月9日に世界各地でシャッターを切った写真の展示会が、長崎市で開かれています。 展示されているのは、長崎で原爆が炸裂した日時と同じ、今年の「8月9日午前11時2分」に撮影された写真です。 原爆投下から80年が経ち被爆者の高齢化が進む中、記憶を風化させまいと企画されました。 （「忘れないプロジェクト」代表被爆者 小川 忠義 さん） 「8月9日を忘れないということと、ウクライ