【モデルプレス＝2025/10/08】元SKE48の松井珠理奈が10月7日、自身のInstagramを更新。ビキニ着用のバックショットを公開した。【写真】松井珠理奈、美ヒップ強調バックショット◆松井珠理奈、ビキニ姿のバックショット公開松井は青空のビーチでヒップから脚のラインや背中の美しさが際立つ赤いビキニを着用したバックショットを披露。「お尻好きなマネージャーさんが撮影してくれたオフショット」と発売中の写真集「アイヲシル」