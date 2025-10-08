【モデルプレス＝2025/10/08】女優の木南晴夏が8日、都内で開催された「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション」に出席。美しい脚が際立つスカートを着こなした。【写真】木南晴夏、ツートーンスカートから美脚輝く◆木南晴夏、ピクニックで公園へ木南は、ツートーンカラーのスカートにブラウンのジャケットを合わせた上品なスタイルで登場。「MARNIさんは私服でたくさん愛用させていただいていて、この秋はイエローやオレンジ