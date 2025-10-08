住吉美紀さん「おたき上げの本なんです」。そう話す表情は晴れやかだ。ＮＨＫアナウンサーだった１６年前、エッセーを出した。名前も顔も知られた組織人ゆえ「本当の自分」を書ききれなかった。いつか２冊目を、との思いは３７歳で独立後も継続。時は流れ、コロナ禍で時間ができたことが執筆欲をかき立てた。最悪な恋愛、ひょんな出会いからの結婚、愛猫の介護……。５０年の「トライアンドエラー」を赤裸々につづって浄化した