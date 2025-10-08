ガールズグループTWICEが、ドタバタな引っ越しを捉えたシットコムのような新曲『ME＋YOU』のミュージックビデオティザーを公開した。【写真】モモ、脇腹あみあみ大胆衣装来る10月10日、TWICEはスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』をリリースする。これに先立ち、10月8日0時、公式SNSにタイトル曲『ME＋YOU』のミュージックビデオティザーを初めて公開し、ファンの期待を高めた。ティザー動画は、「TWICEハウスに引っ越す