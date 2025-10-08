¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î7Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Îµ¯ÍÑ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÅê¤²Êý¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢£µ·î¤Ë±¦¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢8·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò³«