レクサス新「NX」関心集まる新モデルレクサスは中国で2025年8月23日、「NX」の新たな改良型を発売しました。新エントリーモデルの投入や価格が見直された新モデルに、多くの関心が集まっています。レクサス“新”「NX」どんなモデル？【画像】超カッコいい！ レクサス新「NX」を画像で見る（65枚）NXは2014年に登場したコンパクトクロスオーバーで、SUVらしい力強さと都市部での機敏な走行性能を両立。現在では世界90以上の