伝説の名車への敬意と現代カスタム文化の融合 2020年の「東京オートサロン」でひときわ異彩を放った一台。それが、日本自動車大学校（NATS）の学生たちが手掛けた「2020GT」です。コンセプトは「旧車界の異端児的存在」。日本の宝ともいえるトヨタ「2000GT」を、現代のカスタムトレンドである「スタンス」の要素を取り入れながら、スズキの軽自動車「カプチーノ」をベースに蘇らせるという、野心的な作品でした。ミニ2000GT!?