朝鮮労働党創建80周年（10日）に際し、金正恩総書記の招請を受けたラオスのトンルン・シースリット国家主席（ラオス人民革命党書記長）が7日に平壌入りし、両首脳の会談が同日、行われた。朝鮮中央通信が伝えた。会談では両党・両国の友好関係が確認され「相互協力を強化していくための諸問題」が討議されたという。