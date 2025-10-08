ドジャースのＤ・ロバーツ監督が７日（日本時間８日）、地区シリーズ第３戦となる本拠地・フィリーズ戦を前に、本拠地のドジャースタジアムで前日会見に出席した。ＰＳで２戦連続セーブを挙げた佐々木朗希投手の起用法について言及し、「今は間違いなく彼が最優先の選択肢だ。徐々に積み上げていくこともあり、一定数の試合に勝たなければならないという要素もあるので、すべての試合で彼がクローズすることは現実的ではない。し