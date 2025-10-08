◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―韓国ハンファ（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人は８日、韓国ハンファ戦のスタメンを発表した。先発は田中将大投手でＣＳを見据えた調整登板となる。史上４人目の日米通算２００勝を達成した９月３０日の中日戦（東京ドーム）以来、中７日の実戦で小林誠司捕手とバッテリーを組む。打線はドラフト１位の石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」、岸田行倫捕手は「５番・ＤＨ」で出場する。巨人のス